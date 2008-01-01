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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:54 Воскресенье, 20 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и области по-прежнему будет тепло и влажно, колебания давления на повышенном фоне, содержание кислорода ниже нормальных значений на несколько единиц. По влиянию на организм метеочувствительных людей это внешние условия с биотропным гипоксическим эффектом. Изменения, происходящие в организме в ответ на такую погоду, сопровождаются обычно, симптомами ухудшения общего самочувствия и обострения хронических болезней органов дыхания. Реакции могут быть самые разные - начиная от головокружения, одышки и чувства "нехватки" воздуха до быстрой утомляемости. Желательно купировать неблагоприятные симптомы лекарственными препаратами, назначенными врачом. При любой погоде хорошо влияют на общее состояние прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе. Погодная гипоксия тяжело переносится при заболеваниях сердечно-сосудистой системы - после перенесенных сосудистых нарушениях, при хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях, что может сопровождаться серьезными осложнениями. В этих случаях обязательно следует вовремя принимать лекарства, постараться ограничить физические нагрузки, найти время для отдыха на воздухе. Для молодых, не метеозависимых людей такие погодные условия являются благоприятными и не сказываются на самочувствии и настроении. / meteonovosti.ru /
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