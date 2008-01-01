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Новости погоды

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Курорты Средиземноморья манят теплом и солнцем

ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 20 октября

  В отличие от Российских курортов, на курортах Средиземноморья еще можно понежиться под теплым и даже горячим солнцем и искупаться в теплом море.

На средиземноморском побережье Турции в воскресенье местами не исключен небольшой дождь, может даже прогреметь и гроза, но температура воздуха в ближайшие дни 28..30, а температура воды около 25 градусов. На побережье Израиля малооблачно, 26..29, температура воды 26-27 градусов. На побережье Туниса вода прохладнее, 23 градуса, температура же воздуха 27..29.

На Кипре всегда хорошая погода, днем 28..30, температура воды 24-26 градусов. / meteonovosti.ru /
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