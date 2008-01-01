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Рекордное тепло покидает Якутию



ИА "Метеоновости" / 11:41 Воскресенье, 20 октября



Накануне большая часть Якутии находилась в теплом секторе циклонов, расположившихся на западе и востоке, свою лепту внес и антициклон, по западной периферии которого поднимался очень теплый воздух. Над республикой сформировался обширный очаг тепла, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 5-8, а местами и на 10-12 градусов. Обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Вилюйске новый абсолютный максимум температуры для 19 октября 4.7, что выше прежнего на 0.7 градуса, продержавшегося более 80 лет; в Сеген-Кюель обновился рекорд двадцатидвухлетней давности, новый 3.7 градуса. В населенном пункте Восточная новый абсолютный максимум для 19 октября -1.9, что выше предыдущего на 0.9 градуса, зафиксированного 29 лет тому назад. В Сунтаре воздух прогревался до 6.5, что выше прежнего на 0.1 градуса, продержавшегося с 1957 года. В Джикимде и Нерюнгри столбик термометра добрался до отметки 9.6 градуса, что и стало рекордом для 19 октября. В Алдане было 9.3, предыдущий абсолютный максимум составлял 8.9 градуса восьмилетней давности. В Токо воздух прогревался до 9 градусов, предыдущий 7.6 наблюдался в 2011 году.



Рекордное тепло пробралось и на арктические острова. На острове Котельный было зафиксировано -2.4, предыдущий рекорд -2.6 наблюдался три года назад.



В начале новой недели на большей части Якутии похолодает, днем всего-навсего +1..-4, на севере до 13 мороза, понижение температуры будет сопровождаться снегом разной интенсивности и продолжительности. / meteonovosti.ru /



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