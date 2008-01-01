

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 20 октября



В минувшую субботу Сахалин пригрел солнечный и теплый антициклон, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-7 градусов. И в Ногликах обновились инструментальные наблюдения за погодой. Новый абсолютный максимум для 19 октября +16, что выше предыдущего на 4 градуса пятилетней давности. В начале новой недели на Сахалине сохранится теплая погода, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 7..12. на юге до 16 градусов. И вполне вероятно, что температура может достичь рекордных значений. Рекорд для 21 октября составляет 16 градусов и наблюдался в 2011 году.



Рекорд температуры 19 октября был зафиксирован и в Амурской области, в населенном пункте Бомнак, где столбик термометра добрался до отметки 10.7, прежний абсолютный максимум температуры составлял 10 градусов и наблюдался в 1992 году. Уже в воскресенье погода в Амурской области изменилась. В тыловой части циклона, уходящего на северо-восток, температура понизилась и не превышает в Бомнаке 0.6 градуса. В понедельник в Амурской области осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться порывистым ветром, 15-18 м/с, днем 6..11, местами 0..+5 градусов. Рекорд температуры в Бомнаке для 21 октября 14 градусов, зафиксированный в 1928 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



