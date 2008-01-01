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В Забайкалье ненастная погода с осадками и сильным ветром



ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 20 октября



Накануне Забайкалье оказалось во власти ненастного циклона, который в Бурятии отметился сильными осадками в виде снега и дождя количеством более 20 мм, в Забайкальском крае штормовым ветром до 24 м/с.



В воскресенье - понедельник Забайкалье останется во власти циклона, который медленно уходит на северо-восток. В эпицентре ненастья останется Забайкальский край, где ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами они могут быть сильные, порывы северо-западного ветра местами достигнут 15-20 м/с, днем понижение температуры до 1..6, а местами и до -2 градусов. В Бурятии, в тылу циклона, местами небольшой снег, в отдельных районах северо-западный ветер окрепнет до 14 м/с, днем всего-навсего 2..7, местами подморозит до -5 градусов.



Возможно установление временного снежного покрова, а также налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, снежный накат. / meteonovosti.ru /



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