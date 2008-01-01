Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье ненастная погода с осадками и сильным ветром

ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 20 октября

  Накануне Забайкалье оказалось во власти ненастного циклона, который в Бурятии отметился сильными осадками в виде снега и дождя количеством более 20 мм, в Забайкальском крае штормовым ветром до 24 м/с.

В воскресенье - понедельник Забайкалье останется во власти циклона, который медленно уходит на северо-восток. В эпицентре ненастья останется Забайкальский край, где ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами они могут быть сильные, порывы северо-западного ветра местами достигнут 15-20 м/с, днем понижение температуры до 1..6, а местами и до -2 градусов. В Бурятии, в тылу циклона, местами небольшой снег, в отдельных районах северо-западный ветер окрепнет до 14 м/с, днем всего-навсего 2..7, местами подморозит до -5 градусов.

Возможно установление временного снежного покрова, а также налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, снежный накат. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
20 окт.
+15
Пн.
21 окт.
+15
Вт.
22 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -21
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Пьедрас-Неграс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100