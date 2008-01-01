Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хакасии появится временный снежный покров

ИА "Метеоновости" / 13:10 Воскресенье, 20 октября

  В воскресенье к республике Хакасии подошел атмосферный фронт с волнами, который и отметился небольшим снегом. Северо-восточный, резкий ветер с порывами до 16 м/с, будет поставлять порции холодного воздуха, и днем всего-навсего +2..-3, а местами подморозит и до -6 градусов.

В начале новой недели зона осадков в виде снега и мокрого снега охватит центральные и южные районы Красноярского края. От Красноярска до Абакана отложения мокрого снега на проводах и деревьях, что может привести к обрыву ЛЭП. На дорогах сохранится гололедица. В земледельческой зоне Хакасии раннее установление временного снежного покрова. Днем термометры покажут -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
20 окт.
+15
Пн.
21 окт.
+15
Вт.
22 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -21
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Пьедрас-Неграс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100