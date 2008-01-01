

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хакасии появится временный снежный покров



ИА "Метеоновости" / 13:10 Воскресенье, 20 октября



В воскресенье к республике Хакасии подошел атмосферный фронт с волнами, который и отметился небольшим снегом. Северо-восточный, резкий ветер с порывами до 16 м/с, будет поставлять порции холодного воздуха, и днем всего-навсего +2..-3, а местами подморозит и до -6 градусов.



В начале новой недели зона осадков в виде снега и мокрого снега охватит центральные и южные районы Красноярского края. От Красноярска до Абакана отложения мокрого снега на проводах и деревьях, что может привести к обрыву ЛЭП. На дорогах сохранится гололедица. В земледельческой зоне Хакасии раннее установление временного снежного покрова. Днем термометры покажут -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



