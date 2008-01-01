Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 20 октября

  Теплая погода, установившаяся на Европейской территории, каждый день в некоторых регионах обновляет инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший не стал исключением.

19 октября в Пскове воздух разогрелся до 17.9, что выше норм на 7-8 градусов, тем самым обновился рекорд 2012 года со значением 16.9 градуса. Рекордно высокие значения температуры наблюдались и на северо-западе Центрального района. В Тверской области в минувшую субботу столбик термометра добрался до отметки 16.4, что выше предыдущего почти на 2 градуса и продержавшегося 75 лет. В Смоленске новый абсолютный максимум температуры для 19 октября 16.7, что выше прежнего всего-навсего на 0.1 градуса, зафиксированного в прошлом. 2018 году. В Валуйках, что находится в Белгородской области, воздух разогрелся до 21.8, прежний рекорд 21.5 градуса зафиксирован в 2018 году.

В воскресенье - понедельник сохранится теплая погода, а значит, могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
20 окт.
+15
Пн.
21 окт.
+15
Вт.
22 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -21
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Пьедрас-Неграс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100