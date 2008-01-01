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Рекорды тепла Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 20 октября



Теплая погода, установившаяся на Европейской территории, каждый день в некоторых регионах обновляет инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувший не стал исключением.



19 октября в Пскове воздух разогрелся до 17.9, что выше норм на 7-8 градусов, тем самым обновился рекорд 2012 года со значением 16.9 градуса. Рекордно высокие значения температуры наблюдались и на северо-западе Центрального района. В Тверской области в минувшую субботу столбик термометра добрался до отметки 16.4, что выше предыдущего почти на 2 градуса и продержавшегося 75 лет. В Смоленске новый абсолютный максимум температуры для 19 октября 16.7, что выше прежнего всего-навсего на 0.1 градуса, зафиксированного в прошлом. 2018 году. В Валуйках, что находится в Белгородской области, воздух разогрелся до 21.8, прежний рекорд 21.5 градуса зафиксирован в 2018 году.



В воскресенье - понедельник сохранится теплая погода, а значит, могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /



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