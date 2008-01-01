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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Понедельник, 21 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта с северо-запада. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня временами пройдёт дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода в начале недели ожидается комфортной для большинства жителей столичного региона. Температура выше климатических значений, атмосферное давление начнет слабо падать, и его фон приблизится к нормальному, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для метеозависимых людей не являются нагрузочными и редко вызывают осложнения. Следует использовать еще теплые и комфортные осенние дни с пользой для здоровья: регулярные пешие прогулки на свежем воздухе помогают укрепить сердечно-сосудистую, мышечную, дыхательную систему, тем более, что такие прогулки подходят людям любого возраста. Кроме того, они оказывают закаливающий эффект на организм, повышают иммунитет, что помогает противостоять простудным заболеваниям и самое важное - помогают легче переносить капризы погоды.

Геомагнитный фон 21 октября прогнозируется от спокойного до слабо возмущенного. / meteonovosti.ru /
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