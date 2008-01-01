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На Таймыре снегопады, метели и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 10:55 Понедельник, 21 октября



Циклон, с центром вблизи северной оконечности Новой Земли, в минувшие выходные дни обрушился продолжительными метелями при штормовом ветре до 23 м/с на Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края. Местами отмечались снегопады.



В начале новой недели циклон переместится к Северной Земле и продолжит засыпать снегом разной интенсивности и продолжительности Таймыр, резкий ветер южной четверти усилится в порывах 15-21 м/с, на юге он достигнет штормовой силы, 26 м/с, разыграются метели. Морозы, по местным меркам небольшие -5..-10, на западе городского поселения Диксон 0..-5, на юге Таймыра не ниже -7 градусов.



Циклон отправится на восток, а вслед ему начнет поступать арктический воздух. Снег ослабеет, станет небольшим, да и он пройдет лишь местами, ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, в районе Хатанги и Диксона до 22 м/с, и с метелями. / meteonovosti.ru /



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