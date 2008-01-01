Новости погоды
Рекорды тепла подмосковной погоды
ИА "Метеоновости" / 11:02 Понедельник, 21 октября
Минувшее воскресенье в Подмосковье, как и в предыдущие дни, выдалось очень теплым, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 8-9 градусов. В ряде городов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.
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Среди рекордсменов Можайск, где воздух прогревался до 19.3, что выше предыдущий на 4 градуса!!!!, зафиксированного в 1957 году. Обновился абсолютный максимум для 20 октября и в Коломне, который теперь составляет 19, прежний 16.4 градуса наблюдался в 2012 году. В Серпухове столбик термометра добрался до отметки 19.9 градуса, тем самым оставляя позади рекорд 2012 года, который составлял 14.9 градуса. / meteonovosti.ru /