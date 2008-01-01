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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге теплая неделя

ИА "Метеоновости" / 11:16 Понедельник, 21 октября

  В выходные в Санкт-Петербурге наконец-то потеплело, да еще как - среднесуточная температура превысила норму сразу градусов на 5, а максимальная (+13..+14) приблизилась к рекордам 1944 года. Но теплый атлантический воздух насыщен влагой, не обошлось без небольших осадков - в субботу время от времени моросило. Кстати, в этом отношении Санкт-Петербург опережает график - впереди целая декада, а норма осадков выполнена досрочно. В ночь на понедельник, 21 октября, весомый вклад (7 мм) в октябрьскую статистику внес очередной небольшой циклон с запада, усилился ветер.

Прошедшую неделю можно назвать "неделей нестабильности" - через Ленинградскую область прошла серия небольших циклонов, несущих дожди и резкие перепады атмосферного давления. Предстоящая неделя будет не такой бурной на метеорологические события - высотная фронтальная зона постепенно сместится на север, а значит, севернее пройдут и маршруты атлантических циклонов. Дожди ожидаются в начале и в конце недели, в остальные дни они возможны скорее "в виде исключения", да и то небольшие. А вот теплое дыхание Атлантики почувствуется в полной мере - ночью +5..+8, днем +10..+12. / meteonovosti.ru /
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