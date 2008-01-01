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Итоги двух декад октября в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 21 октября



Первые 20 дней текущего октября в Москве оказались на 3 градуса теплее нормы, максимальная температура воздуха в 7 из них превышала 15 градусов, а 3 октября 20 градусов. Средняя суточная температура за первые 2 декады месяца на ВДНХ составила 9,4 градуса. Так же тепло в этот период в Москве бывает в среднем раз в 8 лет.



Самыми теплыми первые 20 дней октября были в 1974 году, когда положительная аномалия достигала 4,5 градуса. С начала месяца лишь на Балчуге температура воздуха удерживалась положительной, на остальной территории столицы 16 октября наблюдалась отрицательная температура воздуха, до -1 градуса.



По Подмосковью самыми теплыми оказались Серпухов, Коломна и Кашира.



На осадки октябрь поскупился. С начала месяца в Москве выпало не более 46 мм осадков, или около 70% месячной нормы.



По области норма по осадкам выполнена в Дмитрове, Павловском Посаде, и Кашире.



Следует напомнить, что и снег на востоке Подмосковья уже лежал, в Павловском Посаде 7 октября было 5 см. / meteonovosti.ru /



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