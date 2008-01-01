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Якутия: рекорд еще рекорд!



ИА "Метеоновости" / 12:14 Понедельник, 21 октября



В минувшие выходные дни погода на большей части Якутии баловала непривычным для этого времени года рекордным теплом, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 7-9, а местами и на 10-12 градусов и в очередной раз обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов и на "старые знакомые": Томпо, где 20 октября новый абсолютный максимум составляет -0.3, что выше прежнего на 3.7 градуса двухлетней давности; в Восточной новый рекорд -2.2, предыдущий -4.7 наблюдался 5 лет тому назад; в Нерюнгри воздух прогревался до +6.7, и хватило всего-навсего 0.1 градуса, чтобы свергнуть 1963 год; в Алдане тоже было аномально тепло, 9.6, тем самым остался позади 2011 год со значением 5.7 градуса.



Новый абсолютный максимум для 20 октября был зафиксирован в Жиганске 0.8 градуса. в Усть-Мома 1.2, в Тегюльтя 7.2.



В предстоящие сутки в западной половине Якутии пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, на побережье усиление ветра до 21 м/с, метели. К середине недели ночные морозы окрепнут до 8..13, при прояснениях до -18, на северо-западе до -20..025, на северо-востоке до -32 градусов, днем -2..-7, на севере до 12 мороза. Погода вернется в свои привычные рамки. / meteonovosti.ru /



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