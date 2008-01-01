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Москвоская осень продолжает радовать сентябрьским теплом



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 21 октября



Погода, установившаяся в столичном регионе, балует рекордным теплом и отсутствием дождей. И стоит солнцу подольше радовать жителей столичного региона, как температура воздуха становится близкой к рекорду.



Сегодня, 21 октября, после обеда Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, циклона, который перемещается по северу ЕТР. Он отметится дождем, может выпасть до 5 мм осадков. Влияние фронта сохранится местами и в ночь на вторник, но дождь станет небольшим. Температура ночью в Москве около 9 градусов, по области 5..10. Днем за счет адвекции холодного воздуха температура значительно не повысится, в столице 10..12, по области 8..13 градусов. Среднесуточная температура выше климатической нормы на 6 градусов.



В середине недели на вахту погоды заступит антициклон, атмосферное давление будет расти и до конца рабочей недели существенных осадков не ожидается. В среду ночью при прояснениях станет прохладнее, в Москве 6..8, днем проглянет солнце и температура повысится до 13..15 градусов. И это, скорее всего, будет самый теплый день на этой неделе.



В четверг и пятницу облачно с прояснениями, по ночам 5..10, днем 8..13 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.



Несмотря на понижение температуры, ее среднесуточное значение останется выше климатической нормы на 2-4 градуса, и будет соответствовать последней декаде сентября. И как не назвать такую погоду "классной"! / meteonovosti.ru /



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