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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 21 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,9..16,5 градуса; Северном 15,1..16,4 градуса, Северо-восточном 15,2..16,6 градуса, Восточном 16,1..16,3 градуса, Юго-восточном 15,6..16,4 градуса, Южном 15,3..16,5 градуса, Юго-Западном 15,3..16,0 градуса, Западном 14,8..15,9 градуса, Северо-западном 15,4..16,2 градуса. .



В Зеленограде без осадков, температура 14,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 15,1..16,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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