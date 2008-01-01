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Еще один теплый день на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 21 октября



Над южными районами Дальнего Востока раскинулся солнечный, погожий антициклон, который и близко не подпускает циклоны и атмосферные фронты, одаривая рекордным теплом.



В минувшее воскресенье, 20 октября. В Приамурье, в Черняево обновился рекорд восьмилетней давности, новый абсолютный максимум теперь 14.1 градуса. В населенном пункте Им. Полины Осипенко, что располагается в Хабаровском крае, столбик термометра добрался до отметки 13.8, что выше предыдущего на 0.8 градуса, наблюдавшегося в 1964 году.



До середины недели в Амурской области, а также в центральных и южных районах Хабаровского края сохранится теплая погода без существенных осадков. Поэтому велика вероятность обновления инструментальных наблюдений за погодой. / meteonovosti.ru /



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