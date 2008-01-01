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Рекордное тепло не торопится покидать Европейскую Россию



ИА "Метеоновости" / 13:47 Понедельник, 21 октября



Октябрь продолжает баловать жителей Европейской территории аномальным теплом. Среднесуточная температура воздуха остается значительно выше климатической нормы, и редкий день обходится без рекордов. Вот и минувшее воскресенье 20 октября не стало исключением.



В Тверской области в Бологом и Твери воздух разогревался до 15.7и 16.7 градусов соответственно. Новые рекорды температуры наблюдались в Псковской области в Пушкинских Горах и Великих Лука. Обновились инструментальные наблюдения и в Смоленской области, в Вязьме, Смоленске и Рославле. Рекордное тепло было зафиксировано в Череповце (Вологодская область) 13.5, предыдущий рекорд 11.9 градуса наблюдался в 1984 году. В Кострома 14.9 (14.4 в 1957 г.), Переславль-Залесский (Ярославская область) 15.5 (12.6 в 1992 г.).



Новые абсолютные максимумы были зафиксированы 20 октября и в центральных областях России: в Брянске, Сухиничах (Калужская область), в Туле, Рязани, в населенном пункте Павелец (Рязанская область), в Орле, Ельце (Липецкая область), Курске, в Белгородской области - Богородицком и Валуйках. В Балашове (Саратовская область) новый абсолютный максимум для 20 октября составляет 18.1, что выше предыдущего только на 0.1 градуса десятилетней давности. / meteonovosti.ru /



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