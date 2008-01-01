|
|
|
Новости погоды
В Москве температура стремится к рекорду
ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 21 октября
В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура я 17.5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет.
Мало того, велика вероятность того, что температура может приблизиться к рекорду этого дня, который составляет 18.1 градуса и наблюдался в 1896 году, или повторить его.
Об этом мы узнаем завтра. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.