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В Москве температура стремится к рекорду



ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 21 октября



В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура я 17.5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет.



Мало того, велика вероятность того, что температура может приблизиться к рекорду этого дня, который составляет 18.1 градуса и наблюдался в 1896 году, или повторить его.



Об этом мы узнаем завтра. / meteonovosti.ru /



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