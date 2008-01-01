Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
21 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве температура стремится к рекорду

ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 21 октября

  В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура я 17.5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет.

Мало того, велика вероятность того, что температура может приблизиться к рекорду этого дня, который составляет 18.1 градуса и наблюдался в 1896 году, или повторить его.

Об этом мы узнаем завтра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+15
Вт.
22 окт.
+11
Ср.
23 окт.
+14
Чт.
24 окт.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Кариба		 -22
Батагай-Алыта

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Гуаймас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100