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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 21 октября

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,8..18,3 градуса; Северном 16,7..17,8 градуса, Северо-восточном 16,9..18,0 градуса, Восточном 17,5..17,8, Юго-восточном 17,5..18,2 градуса, Южном 16,9..18,0 градуса, Юго-Западном 16,7..17,7 градуса, Западном 16,4..17,5 градуса, Северо-западном 16,9..17,4 градуса. .

В Зеленограде без осадков, температура 16,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,0..16,9 градуса, местами порывы ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /
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