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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:45 Понедельник, 21 октября
Погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт циклона, один из центров которого располагается над Белым морем. При сплошной облачности будет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве 13..15 градусов, по области 13..16 . Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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