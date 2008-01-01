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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:11 Вторник, 22 октября



С предстоящего дня в Московском регионе продолжится чреда погожих дней, по климату напоминающих сентябрьские. Что касается синоптической обстановки на сегодня, то это будет северо-восточная периферия антициклона с прояснениями в облаках и без каких-либо существенных осадков.



По мнению столичных синоптиков, максимальная температура в Москве 22 октября составит 10..12, по области 8..13 градусов, что



выше климатической нормы на 6 градусов, влажность уменьшится, но будут отмечаться колебания атмосферного давления на повышенном фоне. Ветер северо-западного направления ближе к вечеру сменится юго-западным и его скорость в течение дня будет в пределах 3-8 м/с.



Содержание кислорода в приземном слое воздуха в утренние и вечерние часы в пределах нормальных значений, а вот в дневные часы возможно формирование условий погодной гипоксии. Для большинства практически здоровых и не метеозависимых людей, это вполне характерные погодные условия, которые не являются для организма нагрузочными и не вызывают реакций дискомфорта.



Лицам, остро реагирующим на погодные условия, такие колебания метеофакторов могут стать внешними раздражающими и стрессовыми и провоцировать не только симптомы недомогания, но и вызывать серьезные осложнения. Это могут быть "скачки" артериального давления, иногда с кризовым течением, головокружение, головные боли, боли в области сердца, одышка, тревожное и депрессивное состояние. При появлении таких признаков обязательно следует измерить артериальное давление, не допускать появления болевых симптомов, принять лекарства обычно по рекомендованной врачом схеме.



Геомагнитный фон 22 октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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