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Новости погоды

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На Урал рвется арктический воздух

ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 22 октября

  Циклон, который накануне располагался над республикой Коми, уходит в среднее течение Оби, оставляя в своем тылу Урал. Холодных воздух начнет обживать регион.

В ночь на вторник Пермский край пересек холодный атмосферный фронт с осадками в виде дождя, местами сильными. Днем, по мере продвижения фронта, дожди ослабеют и перейдут в разряд небольших, да и они только местами, на севере, куда проникнет холодный воздух, с мокрым снегом.

Зона осадков (дожди с мокрым снегом) разной интенсивности и продолжительности охватит Свердловскую область. На Южном Урале осадки небольшие и местами, в Челябинской области умеренные и в виде дождя. Ночью и утром местами сформируется гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра на Среднем Урале достигнут 15-20 м/с, на Южном Урале 14-15 м/с.

После холодной ночи температура воздуха в Свердловской области до -1, на юге Челябинской до -8, в Курганской до -5 градусов. Днем в Пермском крае и Курганской области 2..7, в Свердловской и Челябинской областях не выше 9 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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