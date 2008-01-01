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Новости погоды

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Первые 30 градусные морозы в России

ИА "Метеоновости" / 10:29 Вторник, 22 октября

  Первыми приближение зимы почувствовали жители Чукотки.

В ночь на 22 октября, когда регион оказался во власти антициклона с давлением в центре более 1025 гПА, в континентальных районах Чукотки, впервые в текущем холодном сезоне, температура воздуха понизилась до -0 градусов.

В ближайшие двое суток влияние антициклона сохранится. На побережье, в зоне больших барических градиентов на своей северо-восточной периферии он отметится снегом и метелью, а в континентальных районах сохранится мороз до -30 градусов. И зона 30 градусных морозов будет продолжать увеличиваться за счет континентальных районов Магаданской области. / meteonovosti.ru /
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