

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сентябрьское тепло покидает Москву



ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 22 октября



21 октября, перед холодным фронтом, воздух в Москве, несмотря на облачность, прогрелся до 17..18 градусов. Этот день оказался третьим самым теплым в текущем месяце. До повторения рекорда более чем столетней давности не хватило половины градуса! На ВДНХ максимальная температура достигла 17,6 градуса, и рекорд в 18,1 градуса остался за 1896 годом. Но этот день оказался самым теплым за последние 70 лет.



И до конца октября такого, почти сентябрьского тепла уже ждать не приходится, хотя температура и остается выше нормы.



А в городах Подмосковья ( Можайск Коломна) 21 октября рекорды максимальной температуры состоялись! Но там ряд наблюдений ведется с 1836 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



