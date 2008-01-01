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Новости погоды

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Сентябрьское тепло покидает Москву

ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 22 октября

  21 октября, перед холодным фронтом, воздух в Москве, несмотря на облачность, прогрелся до 17..18 градусов. Этот день оказался третьим самым теплым в текущем месяце. До повторения рекорда более чем столетней давности не хватило половины градуса! На ВДНХ максимальная температура достигла 17,6 градуса, и рекорд в 18,1 градуса остался за 1896 годом. Но этот день оказался самым теплым за последние 70 лет.

И до конца октября такого, почти сентябрьского тепла уже ждать не приходится, хотя температура и остается выше нормы.

А в городах Подмосковья ( Можайск Коломна) 21 октября рекорды максимальной температуры состоялись! Но там ряд наблюдений ведется с 1836 года.  / meteonovosti.ru /
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