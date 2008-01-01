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Новости погоды

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Туманы окутали Восточную Европу

ИА "Метеоновости" / 11:02 Вторник, 22 октября

  Аномальное тепло отмечается не только в России, но и в Восточной Европе. Вынос субтропической воздушной массы и малооблачная погода подталкивают столбики термометров к отметкам, не покоренным до этого за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений. В городах Украины и Беларуси уже несколько дней подряд обновляются рекорды максимальной температуры, достигающей +20..+25 градусов. На Балканах еще теплее - местами до +30!

Но есть и серьезный побочный эффект, напрямую связанный с астрономическими факторами - радиационные туманы, образующиеся в ночные и утренние часы. Ночи становятся все длиннее, а значит земная поверхность успевает хорошо охладиться. Вместе с ней охлаждается и прилегающий слой воздуха. В результате отмечается большой суточный ход температуры (до 15-18 градусов) и конденсация содержащегося в воздухе водяного пара. Обычно днем туман успевает рассеяться.

Благоприятствуют образованию плотной пелены и метеорологические факторы - малоградиентное барическое поле повышенного давления, ясное небо и слабый ветер.

Зона туманов охватывает почти всю Европу. Самые плотные отмечаются в Германии, Польше и не севере Италии, видимость в тумане местами менее 50 метров. / meteonovosti.ru /
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