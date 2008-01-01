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Экстремальный антициклон средних широт



ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 22 октября



Экстремальный антициклон средних широт



Обширный антициклон прочно удерживает свои позиции в средних широтах Евроазиатского континента! Но за счет географических и топографических различий? погодные условия и температурные контрасты существенны и интересны при детальном анализе.



Соседняя европейская территория продолжает баловать солнечным теплом! Рекорды температур обновляются с завидным постоянством. Не стал исключением и вчерашний день. Температура превысила многолетние значения в столицах ряда стран Восточной Европы на 2-4 градуса! Так в Варшаве воздух прогрелся до 23,5 градусов, обновив предыдущее значение 2006 года в 18,2 градуса. В Загребе и Будапеште 25,7 тепла . В Сараево 26,1 против 24,5 градусов в 2013 году. Пальму первенства понедельник присудил Белграду, здесь температура повысилась до 27,7 градусов, обогнав предыдущий рекорд того же 2013 года в 24,8 градуса.



Краснодарский край и Черноморское побережье так же не обделены солнечным теплом, но здесь воздух в дневные часы прогрелся до 17-22 градусов и новых температурных рекордов за прошедшие сутки не было зарегистрировано.



С продвижением далее на восток российской территории, этот мощный антициклон сбавляет свой пыл и температура медленно, но верно понижается. Как итог, 30 градусные морозы на севере Чукотки! / meteonovosti.ru /



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