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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 22 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,0..10,8 градуса; Северном 9,3..10,4 градуса, Северо-восточном 9,5..10,8 градуса, Восточном 10,0..10,5 градуса, Юго-восточном 10,4..11,1 градуса, Южном 9,0..11,4 градуса, Юго-Западном 8,7..10,9 градуса, Западном 8,1..10,2 градуса, Северо-западном 9,5..10,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 9,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7,2..9,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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