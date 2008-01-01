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Осторожно, гололед и гололедица!



ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 22 октября



Циклоны Атлантики не перестает атаковать Европейский север. Столкновение теплого морского воздуха, с арктическим холодом, создает условия для снегопадов, переохлажденных дождей и гололедных явлений. Все эти явления уже досаждают жителей Архангельской области, республики Коми и Пермского края.



22 октября в дневные часы узкий промежуточный гребень повышенного давления даст небольшую передышку жителям этих регионов, но уже к вечеру новый циклон с активом атмосферных фронтов под воздействием мощного западного потока начнет активно хозяйничать на севере европейской России. Сильный ветер местами до 20 м/с, заряды осадков в видя дождя и снега и температура воздуха, близкая к нулевой отметки будут создавать все условия для формирования гололеда и гололедицы на дорогах!



23 октября ночью по данным областям прогнозируется юго-западный ветер местами до 17 м/с, температура -3..+2 градуса.



Днем западный ветер не ослабеет, температура повысится до 2..7 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя не прекратятся в течение всех суток.



Переходный осенне-зимний период всегда непрост и для автомобилистов и для пешеходов. Для жителей приполярных районов текущая неделя выдалась решающей при подготовке к зиме. Автолюбителям стоит завершить переход на зимний режим эксплуатации, а пешеходам быть острожным, при движении по тротуарам и дорогам, на которых образуется гололедица. / meteonovosti.ru /



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