Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
22 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осторожно, гололед и гололедица!

ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 22 октября

  Циклоны Атлантики не перестает атаковать Европейский север. Столкновение теплого морского воздуха, с арктическим холодом, создает условия для снегопадов, переохлажденных дождей и гололедных явлений. Все эти явления уже досаждают жителей Архангельской области, республики Коми и Пермского края.

22 октября в дневные часы узкий промежуточный гребень повышенного давления даст небольшую передышку жителям этих регионов, но уже к вечеру новый циклон с активом атмосферных фронтов под воздействием мощного западного потока начнет активно хозяйничать на севере европейской России. Сильный ветер местами до 20 м/с, заряды осадков в видя дождя и снега и температура воздуха, близкая к нулевой отметки будут создавать все условия для формирования гололеда и гололедицы на дорогах!

23 октября ночью по данным областям прогнозируется юго-западный ветер местами до 17 м/с, температура -3..+2 градуса.

Днем западный ветер не ослабеет, температура повысится до 2..7 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя не прекратятся в течение всех суток.

Переходный осенне-зимний период всегда непрост и для автомобилистов и для пешеходов. Для жителей приполярных районов текущая неделя выдалась решающей при подготовке к зиме. Автолюбителям стоит завершить переход на зимний режим эксплуатации, а пешеходам быть острожным, при движении по тротуарам и дорогам, на которых образуется гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Ср.
23 окт.
+15
Чт.
24 окт.
+13
Пт.
25 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Тете		 -24
Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Амритсар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100