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Новости погоды
Приморье расцвело
ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 22 октября
Тепло южных широт на фоне повышенного атмосферного давления обеспечили очень комфортную погоду от Хабаровского края до Дальнего Востока. Настолько благоприятную, что в Приморье началось повторное цветение сирени, яблони и сакуры!
Солнечная и маловетреная погода без осадков сохранится еще, как минимум, до четверга.
Во Владивостоке в ночные часы температура не опустится ниже 7:9 градусов, в дневные часы воздух будет разогреваться до 15:17 градусов тепла.
В Хабаровске чуть прохладнее. Ночное выхолаживание материка понизит температуру воздуха до 0:2 градусов, а дневной прогрев обеспечит 9:11 градусов тепла.
22 октября Хабаровский край стал рекордсменом по самой низкой относительной влажности воздуха, которая составила от 25% в Сутури до 31% в Урми. / meteonovosti.ru /
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