Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
22 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантический "Нестор"остановил туристов

ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 22 октября

  Сформировавшись в Мексиканском заливе 18 октября ураган "Нестор" приобрел статус посстропического циклона. Со скоростью 35 км/ч уже в субботу он достиг юго-восточного побережья США.

Шторм сформировал три торнадо в штате Флорида. Последствием это разрушительной силы, помимо пострадавших жителей и их домов, явилось обрушение берега острова Сент-Винсент, который является природным заповедником северного побережья Мексиканского залива Скорость ветра при этом была не столь высока, до 20 м/с.

Во вторник 22 октября Нестор продолжит свое шествие по штатам Флорида, Джорджии, Вирджинии, Южной и Северной Каролины. С его вторжением наступил конец длительной засухи на побережье. Прогнозируется, что он прольет от 100 до 120 мм осадков в виде дождя с грозами. И хотя при этом наводнения и стихийные бедствия не прогнозируются, но местные и зарубежные туристы опасаются в ближайшее время планировать отдых в Мексиканском заливе.

В Джексонвилле, самом густонаселённом городе американского штата Флорида, осадки прекратятся уже сегодня к вечеру. Они собьют знойную 30 градусную жару. В утренние часы 23 октября температура воздуха опустится до 16:21 градуса и в дневные часы будет уже не выше 18:23 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Ср.
23 окт.
+15
Чт.
24 окт.
+13
Пт.
25 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Тете		 -24
Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Амритсар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100