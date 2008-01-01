

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантический "Нестор"остановил туристов



ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 22 октября



Сформировавшись в Мексиканском заливе 18 октября ураган "Нестор" приобрел статус посстропического циклона. Со скоростью 35 км/ч уже в субботу он достиг юго-восточного побережья США.



Шторм сформировал три торнадо в штате Флорида. Последствием это разрушительной силы, помимо пострадавших жителей и их домов, явилось обрушение берега острова Сент-Винсент, который является природным заповедником северного побережья Мексиканского залива Скорость ветра при этом была не столь высока, до 20 м/с.



Во вторник 22 октября Нестор продолжит свое шествие по штатам Флорида, Джорджии, Вирджинии, Южной и Северной Каролины. С его вторжением наступил конец длительной засухи на побережье. Прогнозируется, что он прольет от 100 до 120 мм осадков в виде дождя с грозами. И хотя при этом наводнения и стихийные бедствия не прогнозируются, но местные и зарубежные туристы опасаются в ближайшее время планировать отдых в Мексиканском заливе.



В Джексонвилле, самом густонаселённом городе американского штата Флорида, осадки прекратятся уже сегодня к вечеру. Они собьют знойную 30 градусную жару. В утренние часы 23 октября температура воздуха опустится до 16:21 градуса и в дневные часы будет уже не выше 18:23 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



