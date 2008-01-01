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Новости погоды
Атлантический "Нестор"остановил туристов
ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 22 октября
Сформировавшись в Мексиканском заливе 18 октября ураган "Нестор" приобрел статус посстропического циклона. Со скоростью 35 км/ч уже в субботу он достиг юго-восточного побережья США.
Шторм сформировал три торнадо в штате Флорида. Последствием это разрушительной силы, помимо пострадавших жителей и их домов, явилось обрушение берега острова Сент-Винсент, который является природным заповедником северного побережья Мексиканского залива Скорость ветра при этом была не столь высока, до 20 м/с.
Во вторник 22 октября Нестор продолжит свое шествие по штатам Флорида, Джорджии, Вирджинии, Южной и Северной Каролины. С его вторжением наступил конец длительной засухи на побережье. Прогнозируется, что он прольет от 100 до 120 мм осадков в виде дождя с грозами. И хотя при этом наводнения и стихийные бедствия не прогнозируются, но местные и зарубежные туристы опасаются в ближайшее время планировать отдых в Мексиканском заливе.
В Джексонвилле, самом густонаселённом городе американского штата Флорида, осадки прекратятся уже сегодня к вечеру. Они собьют знойную 30 градусную жару. В утренние часы 23 октября температура воздуха опустится до 16:21 градуса и в дневные часы будет уже не выше 18:23 градусов. / meteonovosti.ru /
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