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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:34 Вторник, 22 октября

  В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,6..10,6 градуса; Северном 9,1..10,5 градуса, Северо-восточном 9,3..10,8 градуса, Восточном 9,9:10,3 градуса, Юго-восточном 9,5..10,3 градуса, Южном 8,6..10,4 градуса, Юго-Западном 8,5..9,9 градуса, Западном 8,4..9,7 градуса, Северо-западном 9,4..10,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 10,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 7,8..11,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Амритсар

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