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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:44 Вторник, 22 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона с центром над Молдавией. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 7..10. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /
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