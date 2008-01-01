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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Среда, 23 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона с севера. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Характер погоды в столичном регионе изменится мало - будет тепло, сохраняется неустойчивое атмосферное давление, содержание кислорода ниже климатических значений на 13 единиц. Погодная гипоксия может негативно воздействовать на организм метеозависимых людей и вызывать различные симптомы недомогания, от легких, субъективных ощущений и до серьезных осложнений. В группе риска люди, страдающие хронической дыхательной и сердечной недостаточностью, с тяжелыми формами легочной патологии, обменными нарушениями, перенесшие инфаркт миокарда и др.

Для молодых и тренированных людей такие внешние условия являются вполне комфортными, благоприятно сказываются на психо-эмоциональном и общем самочувствии.

Геомагнитный фон 23 октября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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