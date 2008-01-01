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Норвежские острова во власти шторма



ИА "Метеоновости" / 10:00 Среда, 23 октября



Активный циклон, хозяйничающий на акваториях Норвежского моря, вызвал ветер ураганной силы на островах одноименного государства. 22 октября на метеостанциях Норвегии были зафиксированы порывы ветра 37-40 м/с!



Такая непогода связана с активной деятельностью Атлантики, которая не перестает поставлять циклоны на северное побережье Европейского континента.



До конца текущей недели на материковой части Норвегии сохранится ветреная и преимущественно дождливая погода.



В ночь на 23 октября в Осло 5:7 градусов, днем 10:12 тепла. При южном ветре до 11-13 м/с осадков не ожидается.



А вот на островах будет ветрено: порывы ветра там будут достигать и даже превышать 15- 20 м/с. Температуры же останутся отрицательными. / meteonovosti.ru /



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