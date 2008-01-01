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Рекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 23 октября



На европейской территории России, а также в Белоруссии и Украине сохраняется аномально теплая погода. И виной тому перемещающиеся вдоль северного побережья атлантические циклоны. Основные осадки достаются северным районам, а вот в центральные области с западными потоками, что установились до больших высот, продолжает выноситься теплый и влажный воздух океана. Поэтому, несмотря небольшие дожди и облака, дневные температуры совсем не октябрьские.



Так 22 октября были перекрыты абсолютные максимумы температуры в ряде городов Украины и Белоруссии.



Отмечались температурные рекорды и в ряде городов России. Так в Смоленске, где воздух прогрелся до 15,2 градуса, был перекрыт абсолютный максимум температуры ( предыдущий рекорд составил 14,6 градуса и наблюдался в 1967 году); в городе Рославль смоленской области температура повышалась до 17,3 градуса ( предыдущий рекорд 15,7 градуса был в 1944 году).



Рекорд 84-х летней давности был перекрыт в Нижнем Новгороде, где температура где днем было 15,8 градуса ( предыдущий рекорд 14,9 градуса). Были перекрыты абсолютные максимумы температуры в Воронеже, где температура повышалась до 17,2 градуса, а также в ряде городов костромской и владимирской областей.



Теплая погода на большей части европейской территории России сохранится до конца недели. / meteonovosti.ru /



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