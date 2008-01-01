Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
23 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 23 октября

  На европейской территории России, а также в Белоруссии и Украине сохраняется аномально теплая погода. И виной тому перемещающиеся вдоль северного побережья атлантические циклоны. Основные осадки достаются северным районам, а вот в центральные области с западными потоками, что установились до больших высот, продолжает выноситься теплый и влажный воздух океана. Поэтому, несмотря небольшие дожди и облака, дневные температуры совсем не октябрьские.

Так 22 октября были перекрыты абсолютные максимумы температуры в ряде городов Украины и Белоруссии.

Отмечались температурные рекорды и в ряде городов России. Так в Смоленске, где воздух прогрелся до 15,2 градуса, был перекрыт абсолютный максимум температуры ( предыдущий рекорд составил 14,6 градуса и наблюдался в 1967 году); в городе Рославль смоленской области температура повышалась до 17,3 градуса ( предыдущий рекорд 15,7 градуса был в 1944 году).

Рекорд 84-х летней давности был перекрыт в Нижнем Новгороде, где температура где днем было 15,8 градуса ( предыдущий рекорд 14,9 градуса). Были перекрыты абсолютные максимумы температуры в Воронеже, где температура повышалась до 17,2 градуса, а также в ряде городов костромской и владимирской областей.

Теплая погода на большей части европейской территории России сохранится до конца недели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Чт.
24 окт.
+10
Пт.
25 окт.
+11
Сб.
26 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Даммам		 -13
Удачный

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Гарден-Гроув

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100