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В конце недели погода в Санкт-Петербурге резко ухудшится



ИА "Метеоновости" / 11:54 Среда, 23 октября



Пока Санкт-Петербург остается в стороне от погодных катаклизмов - североатлантические циклоны один за другим безжалостно "утюжат" Скандинавию, неся в город на Неве лишь волны тепла с атлантической "кухни погоды". В первые дни недели не обошлось без слабых моросящих осадков, правда, вклад в октябрьскую статистику влаги они не внесли, даже асфальт как следует не намочили. Не такую уж отдаленность атмосферных вихрей подтверждает и порывистый (до 10-12 м/с) ветер юго-западной четверти.



В середине недели прояснений станет больше - гребень южного антициклона дотянется до Балтийского моря. Ветер заметно стихнет, погода останется теплой - днем до +9..+12, ночью +4..+7. Ближе к выходным юго-западный ветер снова станет порывистым и усилится до 12-17 м/с. Это станет сигналом к грядущим погодным изменениям, и не в лучшую сторону. Посетившая Скандинавию высотная фронтальная зона начнет проседать на юг, а значит, и траектории смещающихся с запада циклонов приблизятся к Ленинградской области.



В конце недели ожидается резкое ухудшение погоды - дожди, местами сильные, сильный юго-западный ветер, скачки атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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