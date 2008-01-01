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Новости погоды

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Смена атмосферных процессов над Европой

ИА "Метеоновости" / 12:14 Среда, 23 октября

  Теплая погода сохранялась в последние дни в большинстве государств центральной и южной Европы. Особенно тепло 22 октября было на Балканах, где дневные температуры достигали 25-30 градусов. А причина - тепло, которое выносили североатлантические циклоны, перемещающиеся вдоль арктического побережья.

А в Испанию и на юг Франции небольшой, но активный циклон принес сильные дожди. Так во вторник днем на востоке и северо-востоке Испании за 12 часов местами выпало до 20-59 мм осадков, а за сутки в отдельных районах до 83 мм! В ряде городов на юге Франции за 12 часов выпало до 59 мм, а в Милане за сутки 83 мм дождя!

В среду атмосферный фронт этого циклона прольется дождями в центре Европы. А над Средиземным морем формируется новый циклонический вихрь.

К выходным дням он испортит погоду не только на средиземноморском побережье Европы, но и на курортах Туниса, Египта и Израиля.

А над северной Атлантикой набирает силу антициклон. К выходным дням он перекроит атлантическому теплу путь в северную и центральную Европу, и температура начнет интенсивно понижаться. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. Не обойдется и без осадков. Понижение температуры коснется и стран восточной Европы. / meteonovosti.ru /
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