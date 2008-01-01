

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 23 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,4..14,0 градуса; Северном 12,9..13,7 градуса, Северо-восточном 12,8..14,0 градуса, Восточном 13,1..13,5 градуса, Юго-восточном 13,2..13,9 градуса, Южном 13,0..13,9 градуса, Юго-Западном 12,9..13,8 градуса, Западном 12,1..13,4 градуса, Северо-западном 13,2..13,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 12,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,1..14,1 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



