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Туманы в Белоруссии и Украине

ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 23 октября

  На фоне повышенного атмосферного давления и при слабом ветре в последние дни на значительной территории Белоруссии и Украины в ночные и утренние часы наблюдались туманы. Видимость местами достигала 100 и менее метров, что существенно осложняло не только работу аэропортов, но работу автотранспорта. В ближайшие дни в этих государствах тепло удержится.

В Украине сохраняется угроза густых туманов, а вот в Белоруссии усиливающийся ветер уменьшит вероятность и интенсивность их образования.

В октябре туманы частые гости и в Центре европейской России. В нынешнем октябре их образованию мешали облака и ветер.

А вот в 1991 году в московском регионе густые туманы держались по нескольку дней и даже не всегда рассеивались в дневные часы. Так в этот год туманы 5,6,7 и 8 октября, а также 11и 12 октября принесли много хлопот сотрудникам и пассажирам аэропортов. / meteonovosti.ru /
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