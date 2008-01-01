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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 23 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,1..13,8 градуса; Северном 13,1..13,5 градуса, Северо-восточном 12,8..13,9 градуса, Восточном 13,2..13,6 градуса, Юго-восточном 13,3..13,7 градуса, Южном 13,1..13,7 градуса, Юго-Западном 12,5..13,3 градуса, Западном 12,2..12,9 градуса, Северо-западном 13,0..14,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 13 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12,7..14,0 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+13
Чт.
24 окт.
+10
Пт.
25 окт.
+11
Сб.
26 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Ниамей		 -29
Омолон

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Гуаймас

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