

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:45 Среда, 23 октября



Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть обширного циклона с центром над Новой Землей. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 9..12 . Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



