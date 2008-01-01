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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:45 Среда, 23 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть обширного циклона с центром над Новой Землей. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 9..12 . Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /
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