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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Четверг, 24 октября



Днем в четверг Москва и область окажутся на северо-восточной периферии антициклона, вдоль которого пройдут атмосферные фронты. При облачной погоде с прояснениями местами прольется небольшой дождь. Максимальная температура в столице 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность высокая около 70%.



В столичном регионе атмосферное давление продолжит расти, температура воздуха превысит свои средние многолетние значения на 6-7 градусов, а высокая влажность воздуха будет способствовать пониженному кислородосодержанию в приземном воздухе (почти на 13-14 единиц ниже нормы).



Не стоит забывать, что в организме человека заложена способность правильно реагировать на изменение погодных факторов. Поэтому, когда возникают тревожные и дискомфортные признаки ухудшение общего состояния здоровья, то стоит задуматься о снижении функциональных резервов и адаптационных возможностей организма. Это может быть вызвано длительным влиянием стресса, переутомлением, синдромом хронической усталости и имеющихся болезней. Метеочувствительные люди часто страдают от головных болей, частых приступов мигрени, психоэмоциональной нестабильности, упадка физических сил. Поэтому, в конце октября погодные условия гипоксического типа как раз и становятся внешним фактором риска для метеозависимых людей, особенно с хроническими состояниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой системы. Медикаментозная поддержка, средства снижающие недостаток кислорода, по возможности прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, седативные препараты растительного происхождения помогут справиться с влиянием погодных изменений / meteonovosti.ru /



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