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Последний подарок осени жителям Сахалина



ИА "Метеоновости" / 10:29 Четверг, 24 октября



Погода, стараниями гребня антициклона, подарила жителям острова солнечную, сухую и очень теплую погоду. С южными потоками сюда поступал воздух из Китая. 23 октября в Южно-Сахалинске был даже установлен новый рекорд максимальной температуры, воздух прогрелся до 19 градусов, что выше рекорда 1990 года с температурой 18,8 градуса.



24 октября один из центров антициклона оказался как раз над Сахалином, солнца и в этот день тоже было в избытке, но при северном ветре температура воздуха не превысила 11-12 градусов.



Последние выходные месяца практически на всей территории острова будут ветреными и дождливыми. И температура воздуха станет понижаться, к воскресенью даже на юге днем не выше 12 градусов. / meteonovosti.ru /



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