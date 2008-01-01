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Новости погоды

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Снег на Кольском полуострове

ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 24 октября

  На большей части Европейской территории России уже много дней сохраняется положительная аномалия температуры, и лишь на Кольском полуострове температура придерживается нормы. По многолетним климатическим данным на большей части полуострова к этим числам октября уже образуется снежный покров, и в настоящее время там уже лежит снег, высота которого колеблется от 2 до 20 см. И атлантические циклоны продолжают приносить на полуостров все новые порции снега. Так 24 октября пройдет снег от небольшого до умеренного, в течение суток 0:-6 градусов, местами ночью до -11 градусов, на побережье порывы ветра до 15-17 м/сек.

25 октября в теплой части циклона снег, мокрый снег, порывы ветра до 15-20 м/сек, днем температура может повышаться до оттепели и снег немного осядет. Однако в ночь на 26 октября следующий циклон опять принесет в Мурманскую область снег, мокрый снег, местами сильный, осадки будет порывистый ветер. Уже во второй половине дня субботы Кольский полуостров окажется в тыловой холодной части циклона, температура станет заметно падать.

К воскресенью осадки ослабеют, а температура продолжит понижаться, выпавший накануне снег уже не растает, и высота снежного покрова увеличится. / meteonovosti.ru /
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