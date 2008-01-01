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Новости погоды
На юге страны остались островки лета
ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 24 октября
На юге Европейской России погода теплая и очень комфортная. Этому способствует синоптическая ситуация - малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. В условиях малооблачного неба солнце сполна успевает выполнить свою согревающую миссию, при этом ветер слабый, в некоторых районах - штилевой. Прошедшей ночью отдельные метеостанции Крыма, Ростовской и Астраханской областей отмечали туман.
Днем 23 октября по-летнему тепло было в Краснодарском крае и в Крыму - воздух здесь прогревался местами до +24 и даже немного выше. 23 октября в Анапе был установлен новый рекорд максимальной температуры (+24.3), прежний экстремум продержался почти полвека - с 1970 года.
Даже субтропический Сочи не может похвастать таким результатом - столбики термометров в курортной столице России немного не дотянулись до отметки +22.
Очень теплая и сухая погода продержится на юге Европейской территории как минимум до окончания текущей недели. / meteonovosti.ru /
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