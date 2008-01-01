

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Четверг, 24 октября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,8..11,5 градуса; Северном 10,5..11,5 градуса, Северо-восточном 10,6..11,7 градуса, Восточном 10,5..10,8 градуса, Юго-восточном 10,2..11,0 градуса, Южном 10,4..11,1 градуса, Юго-Западном 10,4..11,1 градуса, Западном 9,6..11,1 градуса, Северо-западном 10,9..11,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 10,4градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9,5..10,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



