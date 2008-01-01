Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Четверг, 24 октября
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,8..11,5 градуса; Северном 10,5..11,5 градуса, Северо-восточном 10,6..11,7 градуса, Восточном 10,5..10,8 градуса, Юго-восточном 10,2..11,0 градуса, Южном 10,4..11,1 градуса, Юго-Западном 10,4..11,1 градуса, Западном 9,6..11,1 градуса, Северо-западном 10,9..11,4 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура 10,4градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9,5..10,8 градуса. / meteonovosti.ru /