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Сентябрьское тепло задержится в Москве до выходных



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 24 октября



погода. Среднесуточная температура в Москве и ее окрестностях соответствует сентябрьским значениям. И в последние выходные дни октября тепло не покинет столичный регион.



На прошлой неделе положительная аномалия достигала 8 градусов и более. Не характерны для Москвы и теплые октябрьские ночи, порой ночная температура оказывалась выше дневного максимума: адвекция теплого воздуха приходилась на ночные часы.



Причина такой аномалии кроется в особенностях атмосферной циркуляции над европейской частью России: высотная фронтальная зона располагается пока в северных широтах, не пропуская холодный воздух в среднюю полосу ЕТР (почти летний вариант). И даже когда на территорию Европейской России выходили атлантические циклоны, подгоняемые западным ведущим потоком, то проходили они своими теплыми южными частями. Активные участки фронтов циклонов находились гораздо севернее, Москву и ее окрестности цепляли лишь их облачные системы, не вызывая существенных осадков.



В настоящий момент высотная фронтальная зона еще сильнее отклонилась к северу, ее отодвинул мощный антициклон с Балкан. Столичная область оказалась на северной периферии этого вихря. Фон атмосферного давления в Москве и Подмосковье повышенный, таким он сохранится еще и в пятницу. Поэтому 25 октября в Москве без осадков, ночью в столице 6..8, по области от 5 до 10 градусов тепла. Днем при преобладающих юго-западных ветрах в Москве 11..13 градусов тепла, по области от 10 до 13 градусов.



В субботу сохранится такая же погода, но давление станет понижаться, антициклон начнет оседать к югу, а за ним снизится и высотная фронтальная зона.



В ночь на воскресенье ветер сохранит юго-западное направление, но усилится в порывах до 12-14 м/с. Ночь останется очень теплой для октября, в Москве 8..10 градусов, по области не ниже 6 градусов. Дневная температура успеет повыситься в Москве до 13..15 градусов.



Средняя суточная температура превысит 10 градусов и будет соответствовать сентябрю.



Холодный фронт атлантического циклона двинется в сторону Москвы только вечером 27 октября, он принесет небольшие дожди, ветер развернется на запад и останется довольно плотным. Его порывы в ночь на понедельник будут достигать силы 12-14 м/с. Новая неделя начнется с заметного похолодания. / meteonovosti.ru /



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