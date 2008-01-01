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Новости погоды

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Сухая погода провоцирует усиление пожарной опасности в Крыму

ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 24 октября

  Полуостров остается в полосе высокого давления, протянувшейся с Балканского полуострова на Нижнее Поволжье, Казахстан и далее на восток. При антициклональном характере погоды южное солнце поддерживает высокую для конца октября температуру. За счет заметного повышения дневных значений средняя за сутки температура держится выше нормы на 3-5 градусов.

По предварительным данным осадков выпало в Крыму в среднем около 30 процентов от нормы. И в ближайшие дни дождей в Крыму не предвидится. В выходные дни может усиливаться северо-восточный ветер до 10-12 м/с. Такая ситуация способствует нарастанию пожарной опасности в степных районах полуострова. / meteonovosti.ru /
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