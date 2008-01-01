|
|
|
Новости погоды
Сухая погода провоцирует усиление пожарной опасности в Крыму
ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 24 октября
Полуостров остается в полосе высокого давления, протянувшейся с Балканского полуострова на Нижнее Поволжье, Казахстан и далее на восток. При антициклональном характере погоды южное солнце поддерживает высокую для конца октября температуру. За счет заметного повышения дневных значений средняя за сутки температура держится выше нормы на 3-5 градусов.
По предварительным данным осадков выпало в Крыму в среднем около 30 процентов от нормы. И в ближайшие дни дождей в Крыму не предвидится. В выходные дни может усиливаться северо-восточный ветер до 10-12 м/с. Такая ситуация способствует нарастанию пожарной опасности в степных районах полуострова. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.