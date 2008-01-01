

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Лазурный берег обрушились сильнейшие ливни



ИА "Метеоновости" / 15:12 Четверг, 24 октября



Зона сильных и очень сильных дождей за минувшие сутки вместе с активным циклоном сместилась с востока Испании на юг Франции. Из сообщений СМИ известно, что на юге Франции на границе с Испанией потоки воды разрушили железнодорожное полотно. Ущерб, нанесенный этим циклоном, еще будет уточняться. В Испании есть погибшие.



Холодный фронт с волнами от этого циклона обрушил сильнейшие ливни на Лазурный берег. Накануне вечером и в начале ночи в регионе разыгралась гроза. Местами за период около 12 часов выпало более 60 мм осадков. Теперь на очереди Италия. Циклон держит путь на восток, юго-восток и под его самые интенсивные дожди в пятницу попадут Сардиния и Сицилия. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



