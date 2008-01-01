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Новости погоды

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На Лазурный берег обрушились сильнейшие ливни

ИА "Метеоновости" / 15:12 Четверг, 24 октября

  Зона сильных и очень сильных дождей за минувшие сутки вместе с активным циклоном сместилась с востока Испании на юг Франции. Из сообщений СМИ известно, что на юге Франции на границе с Испанией потоки воды разрушили железнодорожное полотно. Ущерб, нанесенный этим циклоном, еще будет уточняться. В Испании есть погибшие.

Холодный фронт с волнами от этого циклона обрушил сильнейшие ливни на Лазурный берег. Накануне вечером и в начале ночи в регионе разыгралась гроза. Местами за период около 12 часов выпало более 60 мм осадков. Теперь на очереди Италия. Циклон держит путь на восток, юго-восток и под его самые интенсивные дожди в пятницу попадут Сардиния и Сицилия. / meteonovosti.ru /
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