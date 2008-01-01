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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 25 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и области сохраняется теплая погода, повышенным будет и фон атмосферного давления. Для практически здоровых людей это вполне комфортные и благоприятные погодные условия, которые следует посвятить активному отдыху, занятиям спортом, прогулкам и терренкурам на свежем воздухе. Однако у метеозависимых людей с хронической обструктивной патологией органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями (хроническая ишемическая болезнь, постинфарктый кардиоскероз, атеросклероз сосудов), при наличии дыхательной и сердечной недостаточности пониженное содержание кислорода во влажном воздухе и на фоне повышенного атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия и обострения. Следует обязательно выполнять рекомендации врачей, не забывать принять вовремя лекарство. / meteonovosti.ru /
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